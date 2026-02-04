Swisscom Aktie

Swisscom-Performance im Blick 04.02.2026 10:04:58

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swisscom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swisscom-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 541,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,846 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 175,22 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 03.02.2026 auf 636,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 17,52 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 32,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

