SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingebracht

Am 15.07.2025 wurde die Swisscom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swisscom-Papier an diesem Tag bei 559,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swisscom-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,179 Swisscom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,06 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 14.07.2026 auf 632,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 13,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 32,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at