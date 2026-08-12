Swisscom Aktie

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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Profitable Swisscom-Anlage? 12.08.2026 10:04:01

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Swisscom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.08.2025 wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 582,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,718 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 635,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 091,92 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,19 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 32,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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