SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.05.2016 wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 486,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,206 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 673,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,49 CHF wert. Mit einer Performance von +38,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at