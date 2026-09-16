Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Swisscom-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Swisscom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swisscom-Papier letztlich bei 547,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,183 Swisscom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 673,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,94 Prozent.

Alle Swisscom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten