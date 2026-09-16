SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Swisscom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swisscom-Papier letztlich bei 547,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,183 Swisscom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 673,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,94 Prozent.

Alle Swisscom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at