Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lukrativer Swisscom-Einstieg?
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16.09.2026 10:03:41
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Swisscom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swisscom-Papier letztlich bei 547,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,183 Swisscom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 673,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,94 Prozent.
Alle Swisscom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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