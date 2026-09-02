Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:03:27
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.09.2016 wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 474,70 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,107 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 627,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 321,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Swisscom belief sich jüngst auf 32,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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