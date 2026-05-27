Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Rentables Swisscom-Investment?
|
27.05.2026 10:03:35
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Swisscom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Swisscom-Anteile bei 573,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 17,440 Swisscom-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 702,13 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 26.05.2026 auf 671,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 35,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AG
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
26.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.05.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.05.26
|SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)