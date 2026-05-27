SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Swisscom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Swisscom-Anteile bei 573,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 17,440 Swisscom-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 702,13 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 26.05.2026 auf 671,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 35,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at