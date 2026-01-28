SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Swisscom-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 517,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,193 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,76 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 27.01.2026 auf 629,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,76 Prozent angezogen.

Swisscom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

