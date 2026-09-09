SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Swisscom-Anteile an diesem Tag 588,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,992 Swisscom-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 11 036,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 649,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,37 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Swisscom betrug jüngst 32,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at