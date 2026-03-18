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Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Frühes Investment 18.03.2026 10:04:50

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Swisscom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 519,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swisscom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,925 Swisscom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 726,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 398,46 CHF wert. Damit wäre die Investition 39,85 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 37,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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