Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investition im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Swisscom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 528,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,189 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 584,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,56 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,56 Prozent.
Insgesamt war Swisscom zuletzt 29,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Swisscom AG
|634,00
|0,56%