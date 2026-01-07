Swisscom Aktie

Swisscom-Investition im Blick 07.01.2026 10:03:58

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Swisscom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 528,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,189 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 584,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,56 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,56 Prozent.

Insgesamt war Swisscom zuletzt 29,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com


Swisscom AG 634,00 0,56% Swisscom AG

Swisscom AG 634,00 0,56% Swisscom AG

