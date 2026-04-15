SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swisscom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 495,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,194 Swisscom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 459,21 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 14.04.2026 auf 666,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 34,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at