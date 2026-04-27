UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Lohnende UBS-Anlage?
|
27.04.2026 10:03:32
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.04.2023 wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,94 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in UBS-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,574 UBS-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.04.2026 181,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,54 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,38 Prozent angewachsen.
UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|SPI aktuell: SPI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)