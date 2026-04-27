UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Lohnende UBS-Anlage? 27.04.2026 10:03:32

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UBS-Investment gewesen.

Am 27.04.2023 wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,94 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in UBS-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,574 UBS-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.04.2026 181,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,54 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,38 Prozent angewachsen.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com

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