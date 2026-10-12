UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Rentables UBS-Investment? 12.10.2026 10:03:45

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UBS gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,59 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, befänden sich nun 4,427 UBS-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UBS-Papiers auf 39,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,63 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,63 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 122,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com

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