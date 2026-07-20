SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Investoren gebracht.

Das UBS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die UBS-Aktie an diesem Tag bei 18,38 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,441 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 231,45 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 17.07.2026 auf 42,54 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 131,45 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für UBS eine Börsenbewertung in Höhe von 129,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at