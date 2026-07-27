UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 27.07.2026 10:04:12

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,85 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 67,363 UBS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 2 850,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,31 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 185,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 128,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UBS 46,21 1,74% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX verliert -- DAX höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen