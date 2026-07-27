SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,85 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 67,363 UBS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 2 850,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,31 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 185,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 128,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at