UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Frühe Anlage
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10.08.2026 10:03:54
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden UBS-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,131 UBS-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 136,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,07 Prozent.
Der Marktwert von UBS betrug jüngst 132,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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