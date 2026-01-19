SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UBS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

UBS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,04 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,685 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 2 231,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,02 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 123,12 Prozent gleich.

UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at