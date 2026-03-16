SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,337 UBS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,61 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 13.03.2026 auf 29,29 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 85,61 Prozent.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 90,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at