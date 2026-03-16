Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable UBS-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,337 UBS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,61 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 13.03.2026 auf 29,29 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 85,61 Prozent.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 90,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten