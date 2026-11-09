UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Rentable UBS-Anlage?
|
09.11.2026 10:03:46
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die UBS-Aktie bei 22,29 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das UBS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,863 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1 773,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,54 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 773,89 CHF entspricht einer Performance von +77,39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 120,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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