UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Rentable UBS-Anlage? 09.11.2026 10:03:46

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UBS-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die UBS-Aktie bei 22,29 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das UBS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,863 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1 773,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,54 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 773,89 CHF entspricht einer Performance von +77,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 120,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

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