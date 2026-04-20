UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Performance unter der Lupe 20.04.2026 10:03:41

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem UBS-Papier statt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,99 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 434,972 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 984,78 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 17.04.2026 auf 34,45 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 106,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

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