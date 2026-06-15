UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Investmentbeispiel 15.06.2026 10:04:36

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in UBS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die UBS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UBS-Aktie bei 26,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,314 UBS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 490,42 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 49,04 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 118,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

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