SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.11.2025 wurde die UBS-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die UBS-Aktie letztlich bei 30,73 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 3,254 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,69 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 30.10.2026 auf 39,24 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,69 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 118,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at