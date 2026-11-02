UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Profitables UBS-Investment?
|
02.11.2026 10:03:52
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 02.11.2025 wurde die UBS-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die UBS-Aktie letztlich bei 30,73 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 3,254 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,69 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 30.10.2026 auf 39,24 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,69 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von UBS betrug jüngst 118,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SPI startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI aktuell: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|42,78
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.