UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Rentable UBS-Anlage?
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30.03.2026 10:03:40
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden UBS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,03 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das UBS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 525,624 UBS-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 29,38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 442,84 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,43 Prozent.
UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
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