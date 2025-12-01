Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Zurich Insurance Aktie

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe 01.12.2025 10:04:31

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 269,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,705 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 2 138,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 577,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,86 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 82,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zurich Insurance AG (Zürich) 615,00 -0,29%

