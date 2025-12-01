Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe
|
01.12.2025 10:04:31
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 269,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,705 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 2 138,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 577,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,86 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 82,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615,00
|-0,29%