Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe
|
23.02.2026 10:04:23
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 208,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,479 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 271,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 567,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171,93 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 80,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
