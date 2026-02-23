Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe 23.02.2026 10:04:23

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 208,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,479 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 271,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 567,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171,93 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 80,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten