Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Investition im Blick
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18.05.2026 10:04:29
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 236,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,424 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 565,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,66 Prozent gesteigert.
Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 84,42 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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