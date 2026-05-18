SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Zurich Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 236,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,424 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 565,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,66 Prozent gesteigert.

Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 84,42 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at