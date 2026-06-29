SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zurich Insurance-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 422,40 CHF. Bei einem Zurich Insurance-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,237 Zurich Insurance-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,44 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 26.06.2026 auf 589,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,44 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 87,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at