Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Frühe Investition 21.09.2026 10:03:43

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Zurich Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zurich Insurance-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 430,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,232 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 596,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,65 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38,65 Prozent vermehrt.

Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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