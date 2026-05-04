Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Lukrative Zurich Insurance-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 425,20 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Zurich Insurance-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,352 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 543,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 278,93 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 27,89 Prozent vermehrt.
Zurich Insurance war somit zuletzt am Markt 81,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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