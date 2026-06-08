Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Investment
|
08.06.2026 10:04:23
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 373,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,268 Zurich Insurance-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (550,20 CHF), wäre die Investition nun 147,43 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 82,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI in Grün (finanzen.at)
|
05.06.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
03.06.26