SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 373,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,268 Zurich Insurance-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (550,20 CHF), wäre die Investition nun 147,43 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 82,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at