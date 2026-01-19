Zurich Insurance Aktie

Performance im Blick 19.01.2026 10:04:02

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.01.2021 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 374,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,668 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 577,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 540,02 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,00 Prozent.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 82,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

