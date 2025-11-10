Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Profitabler Zurich Insurance-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.11.2024 wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 516,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Zurich Insurance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,935 Zurich Insurance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (566,60 CHF), wäre die Investition nun 1 096,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,64 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Zurich Insurance betrug jüngst 80,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

