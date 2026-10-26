SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zurich Insurance-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag 404,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 24,746 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 618,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 303,14 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 53,03 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Zurich Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 91,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at