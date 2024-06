SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 424,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 23,540 Zurich Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 365,35 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 21.06.2024 auf 482,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,65 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 69,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at