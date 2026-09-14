Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Lohnender Zurich Insurance-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie gebracht.

Am 14.09.2025 wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zurich Insurance-Papier bei 571,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,507 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (588,20 CHF), wäre die Investition nun 10 297,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,98 Prozent.

Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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