Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Lohnender Zurich Insurance-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.09.2025 wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zurich Insurance-Papier bei 571,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,507 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (588,20 CHF), wäre die Investition nun 10 297,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,98 Prozent.
Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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