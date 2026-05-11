Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Investmentbeispiel
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11.05.2026 10:04:47
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 380,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,288 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 540,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 206,10 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,06 Prozent angezogen.
Am Markt war Zurich Insurance jüngst 80,78 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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