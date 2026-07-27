Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Rentable Zurich Insurance-Anlage?
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27.07.2026 10:04:12
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zurich Insurance-Anteile an diesem Tag 427,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,339 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 623,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 456,97 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,70 Prozent.
Der Marktwert von Zurich Insurance betrug jüngst 91,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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|Deutsche Bank AG
|03.03.26
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|02.03.26
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