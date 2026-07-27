Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Zurich Insurance-Anlage? 27.07.2026 10:04:12

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zurich Insurance-Anteile an diesem Tag 427,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,339 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 623,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 456,97 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,70 Prozent.

Der Marktwert von Zurich Insurance betrug jüngst 91,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
21.07.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 668,80 0,09% Zurich Insurance AG (Zürich)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX verliert -- DAX höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen