SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zurich Insurance-Anteile an diesem Tag 427,60 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,339 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 623,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 456,97 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +45,70 Prozent.

Der Marktwert von Zurich Insurance betrug jüngst 91,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at