Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Zurich Insurance-Performance im Blick 15.06.2026 10:04:36

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 222,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 4,486 Zurich Insurance-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers auf 563,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 529,39 CHF wert. Mit einer Performance von +152,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,15 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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