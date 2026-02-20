ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Performance im Blick
|
20.02.2026 10:04:15
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,44 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 608,302 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (69,92 CHF), wäre das Investment nun 42 532,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 325,32 Prozent erhöht.
Insgesamt war ABB (Asea Brown Boveri) zuletzt 128,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
20.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20.02.26
|SIX-Handel: SMI am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26