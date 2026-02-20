ABB Aktie

20.02.2026 10:04:15

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gebracht.

Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,44 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 608,302 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (69,92 CHF), wäre das Investment nun 42 532,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 325,32 Prozent erhöht.

Insgesamt war ABB (Asea Brown Boveri) zuletzt 128,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

