SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment gewesen.

Am 10.07.2016 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,89 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 55,882 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 732,07 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 09.07.2026 auf 84,68 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 373,21 Prozent vermehrt.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 147,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at