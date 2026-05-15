ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Rentable ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier investiert hätte, hätte er nun 541,153 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 82,86 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 839,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 348,40 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich jüngst auf 148,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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