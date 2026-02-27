ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage 27.02.2026 10:03:43

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.02.2025 wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,96 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,042 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 26.02.2026 145,10 CHF wert, da der Schlussstand 71,04 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 45,10 Prozent.

Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ABB

