ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Rentable ABB (Asea Brown Boveri)-Investition?
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14.08.2026 10:03:41
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug an diesem Tag 54,10 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 1,848 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 83,24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 151,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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