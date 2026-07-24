SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 35,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,849 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 227,52 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 23.07.2026 auf 79,86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 127,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 146,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at