ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investment im Blick
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13.11.2026 10:03:46
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.11.2023 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,53 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,741 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 164,77 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 12.11.2026 auf 70,42 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,48 Prozent angewachsen.
Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ABB
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