SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Einstiegs gewesen.

Am 13.03.2021 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,44 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 364,429 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 12.03.2026 24 679,17 CHF wert, da der Schlussstand 67,72 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,79 Prozent vermehrt.

Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 123,00 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at