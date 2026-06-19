SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 47,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,277 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 848,09 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 18.06.2026 auf 86,86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 153,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at