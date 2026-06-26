SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ABB (Asea Brown Boveri)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,38 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 290,867 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 86,72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 223,97 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 25 223,97 CHF, was einer positiven Performance von 152,24 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 155,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at