SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ABB (Asea Brown Boveri)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,59 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,269 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 84,92 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,58 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 177,58 Prozent.

Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 154,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at